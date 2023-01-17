Ярославцев Гавриил Евграфович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1896
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
31.01.1914 ст.
Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Поручители: Григорий Иоаннов Ярославцев, Иван Тихонович Ярославцев, Анисим Никитич Ощепков, Павел Сергеевич Ярославцев. ГАНО, Ф, Д-156, оп. 1, д. № 3988
Смерть
Неизвестно