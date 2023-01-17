Ярославцев Гавриил Евграфович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ярославцев Гавриил Евграфович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1896

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1897 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ОЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
31.01.1914 ст.

Жена: Ярославцева Варвара Герасимовна

Репьево, Тогучинский муниципальный район, Новосибирская область
Поручители: Григорий Иоаннов Ярославцев, Иван Тихонович Ярославцев, Анисим Никитич Ощепков, Павел Сергеевич Ярославцев. ГАНО, Ф, Д-156, оп. 1, д. № 3988
Смерть
Неизвестно
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