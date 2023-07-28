Санников Косма Александров
Место рождения
Дата рождения1855
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855
Отец: Санников Александр Федоров
Мать: не указана
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Санникова Ольга Митрофанова
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Коробейникова Лидия Космина
Мать ребёнка: Санникова Ольга Митрофанова
Перепись 1897г - плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
1880
Сын: Санников Александр Космин
Мать ребёнка: Санникова Ольга Митрофанова
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Санникова Екатерина Космина
Мать ребёнка: Санникова Ольга Митрофанова
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Санникова Евдокия Космина
Мать ребёнка: Санникова Ольга Митрофанова
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1890
Мать ребёнка: Санникова Ольга Митрофанова
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1894
Сын: Санников Иван Космин
Мать ребёнка: Санникова Ольга Митрофанова
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Работа или профессия
1897
Содержатель земской станции ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно