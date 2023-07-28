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Санников Косма Александров

Место рождения

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855

Отец: Санников Александр Федоров

Мать: не указана

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1874

Сын: Санников Андрей Космин

Мать ребёнка: Санникова Ольга Митрофанова

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Коробейникова Лидия Космина

Мать ребёнка: Санникова Ольга Митрофанова

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г - плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
1880

Сын: Санников Александр Космин

Мать ребёнка: Санникова Ольга Митрофанова

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Санникова Екатерина Космина

Мать ребёнка: Санникова Ольга Митрофанова

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Санникова Евдокия Космина

Мать ребёнка: Санникова Ольга Митрофанова

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1890

Сын: Санников Гавриил Космин

Мать ребёнка: Санникова Ольга Митрофанова

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1894

Сын: Санников Иван Космин

Мать ребёнка: Санникова Ольга Митрофанова

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Работа или профессия
1897
Содержатель земской станции ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Санникова Ольга Митрофанова

Смерть
Неизвестно