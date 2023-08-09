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Санникова Ольга Митрофанова

Место рождения

Лутоха, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1854

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Лутоха, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 67
Рождение ребёнка
1874

Сын: Санников Андрей Космин

Отец ребёнка: Санников Косма Александров

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Коробейникова Лидия Космина

Отец ребёнка: Санников Косма Александров

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г - плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
1880

Сын: Санников Александр Космин

Отец ребёнка: Санников Косма Александров

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Санникова Екатерина Космина

Отец ребёнка: Санников Косма Александров

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Санникова Евдокия Космина

Отец ребёнка: Санников Косма Александров

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1890

Сын: Санников Гавриил Космин

Отец ребёнка: Санников Косма Александров

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1894

Сын: Санников Иван Космин

Отец ребёнка: Санников Косма Александров

Атабаево, Киясовский муниципальный район, Удмуртская Республика
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Санников Косма Александров

Смерть
Неизвестно