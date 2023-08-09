Санникова Ольга Митрофанова
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 67
Рождение ребёнка
1874
Отец ребёнка: Санников Косма Александров
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Коробейникова Лидия Космина
Отец ребёнка: Санников Косма Александров
Перепись 1897г - плёнка 2199146, стр. 369-372
Рождение ребёнка
1880
Сын: Санников Александр Космин
Отец ребёнка: Санников Косма Александров
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1883
Дочь: Санникова Екатерина Космина
Отец ребёнка: Санников Косма Александров
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Санникова Евдокия Космина
Отец ребёнка: Санников Косма Александров
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1890
Отец ребёнка: Санников Косма Александров
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Рождение ребёнка
1894
Сын: Санников Иван Космин
Отец ребёнка: Санников Косма Александров
Перепись 1897г. ЦГАУР ф. 236, о. 1, д. 348, стр. 515 - плёнка 2199148, стр. 677
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно