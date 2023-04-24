Чудина (Лисагина) Александра Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чудина (Лисагина) Александра Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лисагин Николай Владимирович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чудин Геннадий Дмитриевич

Отец ребёнка: Чудин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чудина Татьяна Дмитриевна

Отец ребёнка: Чудин Дмитрий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чудин Дмитрий

Смерть
1980
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан