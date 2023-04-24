Чудина (Лисагина) Александра Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1980
ПолЖенский
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лисагин Николай Владимирович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чудин Геннадий Дмитриевич
Отец ребёнка: Чудин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чудина Татьяна Дмитриевна
Отец ребёнка: Чудин Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чудин Дмитрий
Смерть
1980
Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан