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Туманов Даниил Ефимович

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1822

Дата смерти

28.05.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Туманов Ефим

Мать: Туманова жена Ефима

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
11.07.1855

Дочь: Филатова Мария Туманова

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Тихоновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Крючкова Евдокия Туманова

Мать ребёнка: Туманова Евдокия Тихоновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
07.02.1862

Жена: Туманова Мавра Петровна

Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туманова Евдокия Тихоновна

Смерть
28.05.1881
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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