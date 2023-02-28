Туманов Даниил Ефимович
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти28.05.1881
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Туманов Ефим
Мать: Туманова жена Ефима
Рождение ребёнка
11.07.1855
Дочь: Филатова Мария Туманова
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Тихоновна
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Крючкова Евдокия Туманова
Мать ребёнка: Туманова Евдокия Тихоновна
Бракосочетание
07.02.1862
Жена: Туманова Мавра Петровна
Адоевщина, Радищевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.05.1881