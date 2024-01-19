Филатова Мария Туманова
Место рождения
Дата рождения11.07.1855
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1855
Бракосочетание
06.?.1874
Рождение ребёнка
01.06.1876
Сын: Филатов Митрофан Елизарович
Отец ребёнка: Филатов Елизар Евлампиевич
Рождение ребёнка
26.01.1879
Дочь: Казакова Ксения Филатова
Отец ребёнка: Филатов Елизар Евлампиевич
Рождение ребёнка
28.05.1881
Дочь: Феодосия Елизаровна
Отец ребёнка: Филатов Елизар Евлампиевич
Рождение ребёнка
14.10.1885
Сын: Филатов Илларион Елизарович
Отец ребёнка: Филатов Елизар Евлампиевич
Рождение ребёнка
19.07.1890
Дочь: Мария Елизаровна
Отец ребёнка: Филатов Елизар Евлампиевич
Рождение ребёнка
24.09.1893
Сын: Блинков (филатов) Михаил Елизарович
Отец ребёнка: Филатов Елизар Евлампиевич
Рождение ребёнка
12.08.1896
Дочь: Наталья Елизаровна
Отец ребёнка: Филатов Елизар Евлампиевич
Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно