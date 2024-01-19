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Филатова Мария Туманова

Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

11.07.1855

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1855

Отец: Туманов Даниил Ефимович

Мать: Туманова Евдокия Тихоновна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
06.?.1874

Муж: Филатов Елизар Евлампиевич

Рождение ребёнка
01.06.1876

Сын: Филатов Митрофан Елизарович

Отец ребёнка: Филатов Елизар Евлампиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
26.01.1879

Дочь: Казакова Ксения Филатова

Отец ребёнка: Филатов Елизар Евлампиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1881

Дочь: Феодосия Елизаровна

Отец ребёнка: Филатов Елизар Евлампиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
14.10.1885

Сын: Филатов Илларион Елизарович

Отец ребёнка: Филатов Елизар Евлампиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
19.07.1890

Дочь: Мария Елизаровна

Отец ребёнка: Филатов Елизар Евлампиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
24.09.1893

Сын: Блинков (филатов) Михаил Елизарович

Отец ребёнка: Филатов Елизар Евлампиевич

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
12.08.1896

Дочь: Наталья Елизаровна

Отец ребёнка: Филатов Елизар Евлампиевич

Новая Лава, Новоспасский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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