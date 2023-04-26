Туманова Евдокия Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туманова Евдокия Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1855

Дочь: Филатова Мария Туманова

Отец ребёнка: Туманов Даниил Ефимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1860

Дочь: Крючкова Евдокия Туманова

Отец ребёнка: Туманов Даниил Ефимович

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Туманов Даниил Ефимович

Смерть
Неизвестно