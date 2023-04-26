Туманова Евдокия Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
11.07.1855
Дочь: Филатова Мария Туманова
Отец ребёнка: Туманов Даниил Ефимович
Рождение ребёнка
1860
Дочь: Крючкова Евдокия Туманова
Отец ребёнка: Туманов Даниил Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно