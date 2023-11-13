Доронин Григорий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1878
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878
Отец: Доронин Алексей Ильич
Мать: не указана
Восприемник
13.10.1894
Пелагея Семёновна Доронина
Бракосочетание
08.10.1897
Поручители по жениху: Доронины Матвей и Иван По невесте: Аверьянов и Семен Доронин
Восприемник
02.10.1898
Евстафий Иванович Доронин
Рождение ребёнка
13.01.1900
Мать ребёнка: Доронина Мария Васильевна
Восприемник
29.06.1902
Агриппина Степановна Сыромятникова
Рождение ребёнка
21.01.1904
Мать ребёнка: Доронина Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
09.02.1905
Дочь: Феоктиста Григорьевна
Мать ребёнка: Доронина Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1908
Сын: Доронин Мануил Григорьевич
Мать ребёнка: Доронина Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1910
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.03.1912
Сын: Доронин Венидикт Григорьевич
Мать ребёнка: Доронина Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
05.05.1917
Сын: Доронин Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Доронина Пелагея Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1919
Дочь: Анна Григорьевна
Мать ребёнка: Доронина Пелагея Ильинична
Бракосочетание
Неизвестно
по общей фамилии и метрикам детей
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно