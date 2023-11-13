Доронин Григорий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДоронин Григорий Алексеевич

Доронин Григорий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1878

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1878

Отец: Доронин Алексей Ильич

Мать: не указана

Восприемник
13.10.1894
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Пелагея Семёновна Доронина
Бракосочетание
08.10.1897

Жена: Доронина Мария Васильевна

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Поручители по жениху: Доронины Матвей и Иван По невесте: Аверьянов и Семен Доронин
Восприемник
02.10.1898
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Евстафий Иванович Доронин
Рождение ребёнка
13.01.1900

Сын: Доронин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: Доронина Мария Васильевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Восприемник
29.06.1902
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Агриппина Степановна Сыромятникова
Рождение ребёнка
21.01.1904

Сын: Доронин Пётр Григорьевич

Мать ребёнка: Доронина Пелагея Ильинична

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
09.02.1905

Дочь: Феоктиста Григорьевна

Мать ребёнка: Доронина Пелагея Ильинична

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1908

Сын: Доронин Мануил Григорьевич

Мать ребёнка: Доронина Пелагея Ильинична

Рождение ребёнка
Около 1910

Сын: Доронин Иван Григорьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.03.1912

Сын: Доронин Венидикт Григорьевич

Мать ребёнка: Доронина Пелагея Ильинична

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
05.05.1917

Сын: Доронин Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Доронина Пелагея Ильинична

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1919

Дочь: Анна Григорьевна

Мать ребёнка: Доронина Пелагея Ильинична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Доронина Пелагея Ильинична

по общей фамилии и метрикам детей
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close