Германов Василий Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо ?.09.1918
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.09.1918
Дочь: Германова Валентина Васильевна
Мать ребёнка: Германова Наталия Романовна
Смерть
Около ?.09.1918
железнодорожник, участник отрядов рабочего ополчения, погиб при обороне красного Царицына
Бракосочетание
До 1918