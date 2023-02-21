Германов Василий Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Германов Василий Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около ?.09.1918

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1900 г.р.

Дети

Добавил:

СЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.09.1918

Дочь: Германова Валентина Васильевна

Мать ребёнка: Германова Наталия Романовна

Сарепта, Царицынский уезд, Саратовская губерния
Смерть
Около ?.09.1918
железнодорожник, участник отрядов рабочего ополчения, погиб при обороне красного Царицына
Бракосочетание
До 1918

Жена: Германова Наталия Романовна

Сарепта, Царицынский уезд, Саратовская губерния
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