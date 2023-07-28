Некрасов Герасим Андреевич
Место рождения
Дата рождения04.03.1765
Дата смерти24.09.1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1765
Отец: Некрасов Андрей Павлов
Рождение ребёнка
29.10.1791
Дочь: Настасья Герасимова
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Козьмина
Рождение ребёнка
05.10.1793
Сын: Некрасов Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Козьмина
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марья Герасимовна
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Козьмина
Бракосочетание
08.11.1796
Жена: не указана
Рождение ребёнка
21.03.1800
Сын: Некрасов Яков Герасимович
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Козьмина
Рождение ребёнка
10.05.1801
Сын: Некрасов Петр Герасимович
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Козьмина
Рождение ребёнка
15.08.1802
Сын: Некрасов Андрей Герасимович
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Козьмина
Рождение ребёнка
04.02.1804
Сын: Некрасов Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Козьмина
Рождение ребёнка
03.01.1806
Сын: Некрасов Иван Герасимович
Мать ребёнка: Некрасова Дарья Козьмина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Некрасова Дарья Козьмина
Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.09.1845
Причина смерти: водянкою