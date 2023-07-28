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Некрасов Герасим Андреевич

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

04.03.1765

Дата смерти

24.09.1845

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1765

Отец: Некрасов Андрей Павлов

Мать: Некрасова Варвара Андреева

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1791

Дочь: Настасья Герасимова

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1793

Сын: Некрасов Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марья Герасимовна

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
08.11.1796

Жена: не указана

Рождение ребёнка
21.03.1800

Сын: Некрасов Яков Герасимович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.05.1801

Сын: Некрасов Петр Герасимович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1802

Сын: Некрасов Андрей Герасимович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.02.1804

Сын: Некрасов Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1806

Сын: Некрасов Иван Герасимович

Мать ребёнка: Некрасова Дарья Козьмина

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Некрасова Дарья Козьмина

Работа или профессия
Неизвестно
купец 3 г
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.09.1845
Причина смерти: водянкою