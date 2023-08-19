Некрасова (-) Дарья Козьмина
Место рождения
Дата рождения1766
Дата смерти24.04.1813
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
29.10.1791
Дочь: Настасья Герасимова
Отец ребёнка: Некрасов Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
05.10.1793
Сын: Некрасов Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Некрасов Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Марья Герасимовна
Отец ребёнка: Некрасов Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
21.03.1800
Сын: Некрасов Яков Герасимович
Отец ребёнка: Некрасов Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
10.05.1801
Сын: Некрасов Петр Герасимович
Отец ребёнка: Некрасов Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
15.08.1802
Сын: Некрасов Андрей Герасимович
Отец ребёнка: Некрасов Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
04.02.1804
Сын: Некрасов Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Некрасов Герасим Андреевич
Рождение ребёнка
03.01.1806
Сын: Некрасов Иван Герасимович
Отец ребёнка: Некрасов Герасим Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.04.1813
Причина смерти: горячкою