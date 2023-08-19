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Некрасова (-) Дарья Козьмина

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1766

Дата смерти

24.04.1813

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1766

Отец: Козьма1

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.10.1791

Дочь: Настасья Герасимова

Отец ребёнка: Некрасов Герасим Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.10.1793

Сын: Некрасов Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Некрасов Герасим Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Марья Герасимовна

Отец ребёнка: Некрасов Герасим Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
21.03.1800

Сын: Некрасов Яков Герасимович

Отец ребёнка: Некрасов Герасим Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
10.05.1801

Сын: Некрасов Петр Герасимович

Отец ребёнка: Некрасов Герасим Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
15.08.1802

Сын: Некрасов Андрей Герасимович

Отец ребёнка: Некрасов Герасим Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
04.02.1804

Сын: Некрасов Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Некрасов Герасим Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
03.01.1806

Сын: Некрасов Иван Герасимович

Отец ребёнка: Некрасов Герасим Андреевич

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Некрасов Герасим Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
24.04.1813
Причина смерти: горячкою
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