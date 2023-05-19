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Козьма1

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1766

Дочь: Некрасова Дарья Козьмина

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1779

Дочь: Некрасова Иринья Козмина

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Агафья Козьмина

Мать ребёнка: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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