Макурова (Шурпик) Валентина Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макурова (Шурпик) Валентина Григорьевна

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Место рождения

д. В-Быстровский, Абанского района

Дата рождения

01.01.1936

Пол

Женский

Добавил:

ГЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: Шурпик Григорий Алексеевич

Мать: не указана

д. В-Быстровский, Абанского района,
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макуров Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
01.01.1956

Сын: Макуров Сергей Яковлевич

Отец ребёнка: Макуров Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
06.02.1959

Дочь: Базалевская (Макурова) Татьяна Яковлевна

Отец ребёнка: Макуров Яков Сергеевич

Рождение ребёнка
06.07.1962

Дочь: Дмитриева (Макурова) Любовь Яковлевна

Отец ребёнка: Макуров Яков Сергеевич

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