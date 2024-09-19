Макурова (Шурпик) Валентина Григорьевна
Место рожденияд. В-Быстровский, Абанского района
Дата рождения01.01.1936
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936
Отец: Шурпик Григорий Алексеевич
Мать: не указана
д. В-Быстровский, Абанского района,
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.01.1956
Отец ребёнка: Макуров Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
06.02.1959
Дочь: Базалевская (Макурова) Татьяна Яковлевна
Отец ребёнка: Макуров Яков Сергеевич
Рождение ребёнка
06.07.1962
Дочь: Дмитриева (Макурова) Любовь Яковлевна
Отец ребёнка: Макуров Яков Сергеевич