Куликова (Ипатина) Светлана
Место рождения
Дата рождения09.01.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1953
Отец: Ипатин Александр Павлович
Мать: Ипатина Виктория
Образование
1973
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горьковское медучилище
Бракосочетание
26.08.1976
Рождение ребёнка
22.05.1977
Дочь: Никольская Виктория
Отец ребёнка: Шушина Михаил Алексеевич
Развод
Неизвестно