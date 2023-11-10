Куликова (Ипатина) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКуликова (Ипатина) Светлана

Куликова (Ипатина) Светлана

avatar

Место рождения

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область

Дата рождения

09.01.1953

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1953

Отец: Ипатин Александр Павлович

Мать: Ипатина Виктория

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Образование
1973
Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Горьковское медучилище
Бракосочетание
26.08.1976

Муж: Шушина Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
22.05.1977

Дочь: Никольская Виктория

Отец ребёнка: Шушина Михаил Алексеевич

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Развод
Неизвестно

Муж: Шушина Михаил Алексеевич

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close