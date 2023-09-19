Шушина Михаил Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шушина Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.03.1956

Дата смерти

01.08.1994

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1953 г.р.

Дети

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1956

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
26.08.1976

Жена: Куликова Светлана

Рождение ребёнка
22.05.1977

Дочь: Никольская Виктория

Мать ребёнка: Куликова Светлана

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Развод
Неизвестно

Жена: Куликова Светлана

Смерть
01.08.1994
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