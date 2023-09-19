Шушина Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.03.1956
Дата смерти01.08.1994
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1956
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
26.08.1976
Жена: Куликова Светлана
Рождение ребёнка
22.05.1977
Дочь: Никольская Виктория
Мать ребёнка: Куликова Светлана
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Развод
Неизвестно
Жена: Куликова Светлана
Смерть
01.08.1994