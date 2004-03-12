Ипатина (Андреева) Виктория
Место рожденияБрянская область
Дата рождения15.07.1927
Дата смерти12.03.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1927
Брянская область
Рождение ребёнка
09.01.1953
Дочь: Куликова Светлана
Отец ребёнка: Ипатин Александр Павлович
Рождение ребёнка
11.06.1960
Сын: Ипатин Сергей
Отец ребёнка: Ипатин Александр Павлович
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работала на рыбзаводе на Дальном востоке, вышла замуж, приехала в г. Дзержинск
Смерть
12.03.2004