Ипатина (Андреева) Виктория — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ипатина (Андреева) Виктория

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Место рождения

Брянская область

Дата рождения

15.07.1927

Дата смерти

12.03.2004

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1927

Отец: Андреев Александр Васильевич

Мать: Андреев Ольга Васильевна

Брянская область
Рождение ребёнка
09.01.1953

Дочь: Куликова Светлана

Отец ребёнка: Ипатин Александр Павлович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Рождение ребёнка
11.06.1960

Сын: Ипатин Сергей

Отец ребёнка: Ипатин Александр Павлович

Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ипатин Александр Павлович

Работа или профессия
Неизвестно
Работала на рыбзаводе на Дальном востоке, вышла замуж, приехала в г. Дзержинск
Смерть
12.03.2004
Дзержинск, город Дзержинск, Нижегородская область
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