Семенова (Сухинина) Нина Николаевна
Место рождения
Дата рождения23.09.1935
Дата смерти22.04.2019
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алехина Любовь Семеновна
Отец ребёнка: Семенов Семен Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Татьяна Семеновна
Отец ребёнка: Семенов Семен Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.04.2019