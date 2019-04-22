Семенова (Сухинина) Нина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенова (Сухинина) Нина Николаевна

Место рождения

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

23.09.1935

Дата смерти

22.04.2019

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алехина Любовь Семеновна

Отец ребёнка: Семенов Семен Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Татьяна Семеновна

Отец ребёнка: Семенов Семен Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Семен Алексеевич

Смерть
22.04.2019
Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край