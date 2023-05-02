Чернова Татьяна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Семенов Семен Алексеевич
Мать: Семенова Нина Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Алёна Александровна
Отец ребёнка: Чернов Александр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чернова Ирина Александровна
Отец ребёнка: Чернов Александр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно