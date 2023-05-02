Чернова Татьяна Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧернова Татьяна Семеновна

Чернова Татьяна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Семенов Семен Алексеевич

Мать: Семенова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Алёна Александровна

Отец ребёнка: Чернов Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чернова Ирина Александровна

Отец ребёнка: Чернов Александр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чернов Александр Иванович