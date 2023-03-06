Шаклеина Мария Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаклеина Мария Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Агафья Карпова

Отец ребёнка: Шаклеин Карп Трофимович

Рождение ребёнка
1784

Дочь: Васса Карпова

Отец ребёнка: Шаклеин Карп Трофимович

Рождение ребёнка
1787

Сын: Шаклеин Иван Карпович

Отец ребёнка: Шаклеин Карп Трофимович

Рождение ребёнка
1790

Сын: Шаклеин Феофан Карпович

Отец ребёнка: Шаклеин Карп Трофимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шаклеин Карп Трофимович

Смерть
Неизвестно
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