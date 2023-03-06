Шаклеина Мария Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Агафья Карпова
Отец ребёнка: Шаклеин Карп Трофимович
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Васса Карпова
Отец ребёнка: Шаклеин Карп Трофимович
Рождение ребёнка
1787
Отец ребёнка: Шаклеин Карп Трофимович
Рождение ребёнка
1790
Отец ребёнка: Шаклеин Карп Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно