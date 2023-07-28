Баданин Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения02.08.1843 ст.
Дата смерти23.03.1913
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1843 ст.
Отец: Баданин Николай Петрович
Мать: Баданина Александра
Место жительства
С 1861 по 1868
Место жительства
С 1868 по 1869
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1869 по 1872
Место жительства
С 1872 по 1879
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1883 по 1913
Смерть
23.03.1913