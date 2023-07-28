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Баданин Александр Николаевич

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Место рождения

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

02.08.1843 ст.

Дата смерти

23.03.1913

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1843 ст.

Отец: Баданин Николай Петрович

Мать: Баданина Александра

Никольск, Никольский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1861 по 1868
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1868 по 1869
Солигалич, Солигаличский муниципальный район, Костромская область
Место жительства
С 1869 по 1872
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Место жительства
С 1872 по 1879
Тотьма, Тотемский муниципальный район, Вологодская область
Место жительства
С 1883 по 1913
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
23.03.1913
Вологда, город Вологда, Вологодская область