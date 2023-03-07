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Куксин Филипп Дмитриев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: Куксин Дмитрий Васильев

Мать: Куксина Анна Авраамова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ирина Филиппова

Мать ребёнка: Куксина Дария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Куксин Пётр Филиппов

Мать ребёнка: Куксина Дария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1857

Дочь: Наталия Филиппова

Мать ребёнка: Куксина Дария Егорова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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