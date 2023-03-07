Куксин Филипп Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Куксин Дмитрий Васильев
Мать: Куксина Анна Авраамова
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ирина Филиппова
Мать ребёнка: Куксина Дария Егорова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Куксин Пётр Филиппов
Мать ребёнка: Куксина Дария Егорова
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Наталия Филиппова
Мать ребёнка: Куксина Дария Егорова
Смерть
Неизвестно