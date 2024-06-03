Утев Гавриил Софронович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Утев Софрон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Утев Яков Гаврилович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Утева Феодора Гавриловна
Мать ребёнка: не указана
Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 259, С.537 – МК (1807)
Смерть
Неизвестно