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Утев Гавриил Софронович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Утев Софрон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Утев Яков Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Утев Андрей Гаврилович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Утева Феодора Гавриловна

Мать ребёнка: не указана

Рудаково, Юсьвинский муниципальный район, Пермский край
ГКБУ «Государственный архив Пермского края», фонд 37, Опись 2, Дело 259, С.537 – МК (1807)
Смерть
Неизвестно

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