Мангилева Екатерина Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мангилева Екатерина Тимофеевна

Место рождения

Пермская губерния Красноуфимский уезд Поташинская волость д. Тюльгаш

Дата рождения

1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Пермская губерния Красноуфимский уезд Поташинская волость д. Тюльгаш
Рождение ребёнка
1862

Дочь: Данилова Наталья

Отец ребёнка: не указан

Пермская губерния Красноуфимский уезд Поташинская волость д. Тюльгаш
Смерть
Неизвестно
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