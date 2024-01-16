Мангилева Екатерина Тимофеевна
Место рожденияПермская губерния Красноуфимский уезд Поташинская волость д. Тюльгаш
Дата рождения1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Пермская губерния Красноуфимский уезд Поташинская волость д. Тюльгаш
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Данилова Наталья
Пермская губерния Красноуфимский уезд Поташинская волость д. Тюльгаш
Смерть
Неизвестно