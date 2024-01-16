Данилова (Горбунова (Она Же Мангилева)) Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилова (Горбунова (Она Же Мангилева)) Наталья

Данилова (Горбунова (Она Же Мангилева)) Наталья

Место рождения

Пермская губерния Красноуфимский уезд Поташинская волость д. Тюльгаш

Дата рождения

1862

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: не указан

Мать: Мангилева Екатерина Тимофеевна

Пермская губерния Красноуфимский уезд Поташинская волость д. Тюльгаш
Рождение ребёнка
1886

Сын: Данилов Сидор Григорьевич

Отец ребёнка: Данилов Григорий Николаевич

д. Сидорово Курагинская волость
Рождение ребёнка
1890

Сын: Данилов Макар Григорьевич

Отец ребёнка: Данилов Григорий Николаевич

д. Сидорово Курагинская волость
Рождение ребёнка
1895

Дочь: Ксения Григорьевна

Отец ребёнка: Данилов Григорий Николаевич

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Данилов Григорий Николаевич

Сидорово, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close