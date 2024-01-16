Данилова (Горбунова (Она Же Мангилева)) Наталья
Место рожденияПермская губерния Красноуфимский уезд Поташинская волость д. Тюльгаш
Дата рождения1862
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Пермская губерния Красноуфимский уезд Поташинская волость д. Тюльгаш
Рождение ребёнка
1886
Сын: Данилов Сидор Григорьевич
Отец ребёнка: Данилов Григорий Николаевич
д. Сидорово Курагинская волость
Рождение ребёнка
1890
Сын: Данилов Макар Григорьевич
Отец ребёнка: Данилов Григорий Николаевич
д. Сидорово Курагинская волость
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Ксения Григорьевна
Отец ребёнка: Данилов Григорий Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно