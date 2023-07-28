Прокофьевъ Федоръ
Место рождения
Дата рождения1781
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: Прокофьевъ Василий
Рождение ребёнка
1806
Сын: Прокофьевъ Егоръ
Мать ребёнка: Прокофьева Ирина
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Авдотья
Мать ребёнка: Прокофьева Ирина
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Катерина
Мать ребёнка: Прокофьева Ирина
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Прокофьева Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прокофьева Ирина