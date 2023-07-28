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Прокофьевъ Федоръ

Место рождения

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1781

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: Прокофьевъ Василий

Мать: Прокофьева Татьяна Иванова

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1806

Сын: Прокофьевъ Егоръ

Мать ребёнка: Прокофьева Ирина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Авдотья

Мать ребёнка: Прокофьева Ирина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Катерина

Мать ребёнка: Прокофьева Ирина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Прасковья

Мать ребёнка: Прокофьева Ирина

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прокофьева Ирина