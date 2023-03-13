Прокофьева Татьяна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1778
Сын: Прокофьевъ Михаилъ
Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Прокофьевъ Фролъ
Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий
Рождение ребёнка
1781
Сын: Прокофьевъ Федоръ
Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий
Рождение ребёнка
1785
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий
Рождение ребёнка
1792
Сын: Прокофьевъ Илья
Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий
Рождение ребёнка
1794
Сын: Прокофьевъ Василий
Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Прокофьевъ Василий