Прокофьева Татьяна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПрокофьева Татьяна Иванова

Прокофьева Татьяна Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1778

Сын: Прокофьевъ Михаилъ

Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Прокофьевъ Фролъ

Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1781

Сын: Прокофьевъ Федоръ

Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1792

Сын: Прокофьевъ Илья

Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1794

Сын: Прокофьевъ Василий

Отец ребёнка: Прокофьевъ Василий

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прокофьевъ Василий

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close