Мишаков Григорий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мишакова Мария Корнеевна
Рождение ребёнка
1897
Сын: Мишаков Александр Григорьевич
Мать ребёнка: Мишакова Мария Корнеевна
Рождение ребёнка
20.12.1911
Сын: Мишаков Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Мишакова Мария Корнеевна
Рождение ребёнка
1915
Сын: Мишаков Виктор Григорьевич
Мать ребёнка: Мишакова Мария Корнеевна
Рождение ребёнка
26.04.1918
Сын: Мишаков Семен Григорьевич
Мать ребёнка: Мишакова Мария Корнеевна
Медвежье, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1943