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Мишаков Григорий Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мишакова Мария Корнеевна

Рождение ребёнка
1897

Сын: Мишаков Александр Григорьевич

Мать ребёнка: Мишакова Мария Корнеевна

Рождение ребёнка
20.12.1911

Сын: Мишаков Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Мишакова Мария Корнеевна

Рождение ребёнка
1915

Сын: Мишаков Виктор Григорьевич

Мать ребёнка: Мишакова Мария Корнеевна

Рождение ребёнка
26.04.1918

Сын: Мишаков Семен Григорьевич

Мать ребёнка: Мишакова Мария Корнеевна

Медвежье, Старожиловский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
1943

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