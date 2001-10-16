Пенской Яков Никитич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти16.10.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Рождение ребёнка
13.04.1946
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1950
Дочь: Валентина Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1957
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
дежурный по локомотивному бюро
Смерть
16.10.2001
Причина смерти: сердечная недостаточность