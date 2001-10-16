Пенской Яков Никитич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПенской Яков Никитич

Пенской Яков Никитич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

16.10.2001

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Пенской Никита Иванович

Мать: Пенская Евдокия Игнатьевна

Рождение ребёнка
13.04.1946

Сын: Пенской Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1950

Дочь: Валентина Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1957

Сын: Пенской Сергей Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
дежурный по локомотивному бюро
Смерть
16.10.2001
Причина смерти: сердечная недостаточность