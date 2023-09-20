Микляев Василий Гаврилов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМикляев Василий Гаврилов

Микляев Василий Гаврилов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Микляев Гавриил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1893

Дочь: Иванникова Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
14.07.1907

Сын: Микляев Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Микляева Мария Павлова

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Микляева Мария Павлова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Микляев Петр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Костино-Отделец, Терновский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close