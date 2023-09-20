Микляев Василий Гаврилов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Микляев Гавриил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Дочь: Иванникова Екатерина Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
14.07.1907
Сын: Микляев Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Микляева Мария Павлова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Микляева Мария Павлова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно