Венедиктов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Венедиктов Федор
Мать: Венедиктов Крепостная
Рождение ребёнка
01.01.1870
Дочь: Фокин Ольга
Мать ребёнка: Венедиктов Анна
Рождение ребёнка
11.03.1874
Сын: Венедиктов Николай
Мать ребёнка: Венедиктов Анна
Рождение ребёнка
01.01.1876
Дочь: Гурьевич Александра
Мать ребёнка: Венедиктов Анна
Рождение ребёнка
01.01.1888
Дочь: Дробны Клавдия
Мать ребёнка: Венедиктов Анна
Рождение ребёнка
01.01.1894
Дочь: Вера
Мать ребёнка: Венедиктов Анна
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Венедиктов Александр
Мать ребёнка: Венедиктов Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Венедиктов Анна
Работа или профессия
Неизвестно
Купец
Смерть
Неизвестно