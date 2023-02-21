Венедиктов Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Венедиктов Анна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: ?

Мать: Агния

Рождение ребёнка
01.01.1870

Дочь: Фокин Ольга

Отец ребёнка: Венедиктов Василий

Рождение ребёнка
11.03.1874

Сын: Венедиктов Николай

Отец ребёнка: Венедиктов Василий

Рождение ребёнка
01.01.1876

Дочь: Гурьевич Александра

Отец ребёнка: Венедиктов Василий

Рождение ребёнка
01.01.1888

Дочь: Дробны Клавдия

Отец ребёнка: Венедиктов Василий

Рождение ребёнка
01.01.1894

Дочь: Вера

Отец ребёнка: Венедиктов Василий

Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Венедиктов Александр

Отец ребёнка: Венедиктов Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Венедиктов Понтелеймон

Отец ребёнка: Венедиктов Василий

Смерть
Неизвестно
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