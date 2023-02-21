Венедиктов Анна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.01.1870
Дочь: Фокин Ольга
Отец ребёнка: Венедиктов Василий
Рождение ребёнка
11.03.1874
Сын: Венедиктов Николай
Отец ребёнка: Венедиктов Василий
Рождение ребёнка
01.01.1876
Дочь: Гурьевич Александра
Отец ребёнка: Венедиктов Василий
Рождение ребёнка
01.01.1888
Дочь: Дробны Клавдия
Отец ребёнка: Венедиктов Василий
Рождение ребёнка
01.01.1894
Дочь: Вера
Отец ребёнка: Венедиктов Василий
Рождение ребёнка
01.01.1896
Сын: Венедиктов Александр
Отец ребёнка: Венедиктов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Венедиктов Василий
Смерть
Неизвестно