(Ильиных) Дарья Самойловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Ильиных) Дарья Самойловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1700

Дата смерти

1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700

Отец: не указан

Мать: не указана

Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Рождение ребёнка
1735

Дочь: Настасия Ананьевна

Отец ребёнка: Ильиных Ананий Семенович

Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Рождение ребёнка
1738

Дочь: Анна Ананьевна

Отец ребёнка: Ильиных Ананий Семенович

Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Рождение ребёнка
Вычислено 1747

Сын: Ильиных Егор Ананьевич

Отец ребёнка: Ильиных Ананий Семенович

Смерть
1799
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