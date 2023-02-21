(Ильиных) Дарья Самойловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1700
Дата смерти1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1700
Отец: не указан
Мать: не указана
Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Рождение ребёнка
1735
Дочь: Настасия Ананьевна
Отец ребёнка: Ильиных Ананий Семенович
Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Рождение ребёнка
1738
Дочь: Анна Ананьевна
Отец ребёнка: Ильиных Ананий Семенович
Сборник летописей сел и деревень Урала и Зауралья | Поздеев Владимир Васильевич | № 53 (288)
Рождение ребёнка
Вычислено 1747
Отец ребёнка: Ильиных Ананий Семенович
Смерть
1799