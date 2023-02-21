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Ильиных Егор Ананьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1747

Дата смерти

05.01.1804 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

DI
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747

Отец: Ильиных Ананий Семенович

Мать: Дарья Самойловна

Рождение ребёнка
1776

Сын: Ильиных Иван Егорович

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1781

Сын: Ильиных Петр Егорович

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1786

Дочь: Елена Егоровна

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1789

Сын: Ильиных Григорий Егорович

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
27.04.1791 ст.

Дочь: Александра Егоровна

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
?.12.1794

Сын: Ильиных Михаил Егорович

Мать ребёнка: Акулина Ивановна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Место жительства
31.01.1795 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
05.01.1804 ст.
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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