Ильиных Егор Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1747
Дата смерти05.01.1804 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1747
Отец: Ильиных Ананий Семенович
Мать: Дарья Самойловна
Рождение ребёнка
1776
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1781
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1786
Дочь: Елена Егоровна
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1789
Сын: Ильиных Григорий Егорович
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1791 ст.
Дочь: Александра Егоровна
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Рождение ребёнка
?.12.1794
Мать ребёнка: Акулина Ивановна
Место жительства
31.01.1795 ст.
Смерть
05.01.1804 ст.