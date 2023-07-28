Соколова (Каткова) Пелагея Васильевна
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Бракосочетание
09.11.1918
Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.08.1919
Дочь: Соколова Мария Ивановна
Отец ребёнка: Соколов Иван Федорович
Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно