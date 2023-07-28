Соколова (Каткова) Пелагея Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Каткова) Пелагея Васильевна

Место рождения

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Катков Василий Андреевич

Мать: Каткова Анастасия Александровна

Бучнево, Сычевская волость, Вологодский уезд
Бракосочетание
09.11.1918

Муж: Соколов Иван Федорович

Погост Дмитриевский, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
08.08.1919

Дочь: Соколова Мария Ивановна

Отец ребёнка: Соколов Иван Федорович

Кусьево, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно