Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрена

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Пол

Женский

Отец

1725 г.р.

Мать

1727 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Петръ Лукьяновъ

Мать: Василиса Абакумова

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