Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Матрена
Матрена
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1758
Пол
Женский
Отец
Петръ Лукьяновъ
1725 г.р.
Мать
Василиса Абакумова
1727 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец:
Петръ Лукьяновъ
Мать:
Василиса Абакумова
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия