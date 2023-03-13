Петръ Лукьяновъ
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1747
Сын: Степанъ Петровъ
Мать ребёнка: Василиса Абакумова
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Анна
Мать ребёнка: Василиса Абакумова
Рождение ребёнка
1755
Сын: Еремей Петровъ
Мать ребёнка: Василиса Абакумова
Рождение ребёнка
1758
Дочь: Матрена
Мать ребёнка: Василиса Абакумова
Рождение ребёнка
1760
Сын: Егоръ Петровъ
Мать ребёнка: Василиса Абакумова
Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Абакумова