Петръ Лукьяновъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетръ Лукьяновъ

Петръ Лукьяновъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1725

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1727 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1747

Сын: Степанъ Петровъ

Мать ребёнка: Василиса Абакумова

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Анна

Мать ребёнка: Василиса Абакумова

Рождение ребёнка
1755

Сын: Еремей Петровъ

Мать ребёнка: Василиса Абакумова

Рождение ребёнка
1758

Дочь: Матрена

Мать ребёнка: Василиса Абакумова

Рождение ребёнка
1760

Сын: Егоръ Петровъ

Мать ребёнка: Василиса Абакумова

Кананикольское, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Абакумова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close