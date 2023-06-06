Сагитов Шамсутдин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сагитов Шамсутдин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Надыршин Сагит

Мать: Баширова Хубейба

Рождение ребёнка
1849

Дочь: Шамсутдинова Гайша

Мать ребёнка: Армерова? Габида

Рождение ребёнка
05.12.1850

Сын: Шамсутдинов Гайнетдин

Мать ребёнка: Армерова? Габида

Рождение ребёнка
17.06.1853

Сын: Шамсутдинов Сайфутдин

Мать ребёнка: Армерова? Габида

Рождение ребёнка
04.08.1855

Дочь: Шамсутдинова Минлегадиля

Мать ребёнка: Армерова? Габида

Рождение ребёнка
01.01.1857

Дочь: Шамсутдинова Шамсируй

Мать ребёнка: Армерова? Габида

Рождение ребёнка
05.02.1859

Сын: Шамсутдинов Фатхетдин

Мать ребёнка: Армерова? Габида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Губейдуллина Магрифа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Армерова? Габида

Место жительства
Неизвестно
Новый Амзя
Смерть
Неизвестно