Сагитов Шамсутдин
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: Надыршин Сагит
Мать: Баширова Хубейба
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Шамсутдинова Гайша
Мать ребёнка: Армерова? Габида
Рождение ребёнка
05.12.1850
Мать ребёнка: Армерова? Габида
Рождение ребёнка
17.06.1853
Мать ребёнка: Армерова? Габида
Рождение ребёнка
04.08.1855
Дочь: Шамсутдинова Минлегадиля
Мать ребёнка: Армерова? Габида
Рождение ребёнка
01.01.1857
Дочь: Шамсутдинова Шамсируй
Мать ребёнка: Армерова? Габида
Рождение ребёнка
05.02.1859
Мать ребёнка: Армерова? Габида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Губейдуллина Магрифа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Армерова? Габида
Место жительства
Неизвестно
Новый Амзя
Смерть
Неизвестно