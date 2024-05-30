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Константинова (Козлова) Александра Григорьевна

Место рождения

Хлевино, Чехов, Московская область

Дата рождения

1878

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Хлевино, Чехов, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Константинов Михаил Прохорович

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Константинова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Константинов Михаил Прохорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1903

Сын: Константинов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Константинов Михаил Прохорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1904

Сын: Константинов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Константинов Михаил Прохорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1910

Дочь: Константинова Пелагея Михайловна

Отец ребёнка: Константинов Михаил Прохорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Константинова Евдокия Михайловна

Отец ребёнка: Константинов Михаил Прохорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1914

Сын: Константинов Иван Михайлович

Отец ребёнка: Константинов Михаил Прохорович

Бадеево, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

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