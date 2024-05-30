Константинова (Козлова) Александра Григорьевна
Место рождения
Дата рождения1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Константинова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Константинов Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Константинов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Константинов Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
1904
Сын: Константинов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Константинов Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Константинова Пелагея Михайловна
Отец ребёнка: Константинов Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Константинова Евдокия Михайловна
Отец ребёнка: Константинов Михаил Прохорович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Константинов Иван Михайлович
Отец ребёнка: Константинов Михаил Прохорович