Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1921

Сын: Дубенский Иван Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Михаил Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно