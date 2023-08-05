Дубенский Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1921
Дата смерти20.05.1986
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1921
Отец: Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1947
Сын: Дубенский Николай Иванович
Мать ребёнка: Саутина Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
04.11.1954
Дочь: Дубенская Тамара Ивановна
Мать ребёнка: Саутина Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
04.11.1954
Сын: Дубенский Владимир Иванович
Мать ребёнка: Саутина Надежда Николаевна
Смерть
20.05.1986