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Дубенский Иван Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1921

Дата смерти

20.05.1986

Пол

Мужской

Добавил:

КД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1921

Отец: Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1947

Сын: Дубенский Николай Иванович

Мать ребёнка: Саутина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
04.11.1954

Дочь: Дубенская Тамара Ивановна

Мать ребёнка: Саутина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
04.11.1954

Сын: Дубенский Владимир Иванович

Мать ребёнка: Саутина Надежда Николаевна

Смерть
20.05.1986
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