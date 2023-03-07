Руденко Мария
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1987
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Сообщение о свадьбе (оглашение)
?.05.1936
Муж: Екшибаров Иван
Но свадьбы не состоялось. Ушла от жениха будучи уже беременной.
Рождение ребёнка
03.08.1936
Дочь: Толстопятова Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Екшибаров Иван
Бракосочетание
После 1936
Муж: Руденко Борис
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Руденко Борис
Смерть
1987