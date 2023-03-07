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Руденко Мария

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Место рождения

Гоньба, город Барнаул, Алтайский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1987

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Гоньба, город Барнаул, Алтайский край
Сообщение о свадьбе (оглашение)
?.05.1936

Муж: Екшибаров Иван

Гоньба, город Барнаул, Алтайский край
Но свадьбы не состоялось. Ушла от жениха будучи уже беременной.
Рождение ребёнка
03.08.1936

Дочь: Толстопятова Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Екшибаров Иван

Бракосочетание
После 1936

Муж: Руденко Борис

Гоньба, город Барнаул, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Руденко Юрий Борисович

Отец ребёнка: Руденко Борис

Смерть
1987
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