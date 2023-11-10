Киселевский Василий Иванович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Киселевский Иван Платонович
Мать: не указана
Место жительства
1876
Курск, город Курск, Курская область
Переезд по месту службы отца.
Место жительства
Около 1880
Переезд по месту службы отца актёром в Александринском театре.
Бракосочетание
Около 1892
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Около 1893
Сын: Киселевский Максим Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Из дворян Киевской и Казанской губерний.
Рождение ребёнка
1897
Сын: Киселевский Кирилл Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1898
Сын: Киселевский Владимир Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Из дворян Киевской и Казанской губерний.
Рождение ребёнка
1901
Сын: Киселевский Николай Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
?.09.1918
Киев, Киевский уезд
С женой и сыном Николаем уехал в Киев.
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно