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Киселевский Василий Иванович

Место рождения

Петергоф, Петергофский уезд

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Киселевский Иван Платонович

Мать: не указана

Петергоф, Петергофский уезд
Место жительства
1876
Курск, город Курск, Курская область
Переезд по месту службы отца.
Место жительства
Около 1880
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Переезд по месту службы отца актёром в Александринском театре.
Бракосочетание
Около 1892

Жена: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
Около 1893

Сын: Киселевский Максим Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Из дворян Киевской и Казанской губерний.
Рождение ребёнка
1897

Сын: Киселевский Кирилл Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1898

Сын: Киселевский Владимир Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Из дворян Киевской и Казанской губерний.
Рождение ребёнка
1901

Сын: Киселевский Николай Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Место жительства
?.09.1918
Киев, Киевский уезд
С женой и сыном Николаем уехал в Киев.
Место жительства
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
Неизвестно
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