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Киселевский Кирилл Васильевич

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

1897

Дата смерти

1974

Пол

Мужской

Отец

Около 1873 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897

Отец: Киселевский Василий Иванович

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образование
1917
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Образовательное учреждение: Пажеский Е.И.В. Корпус
Военная служба
1917
Род войск: Конная артиллерия л. гв. Воинское звание: прапорщик
Военная служба
?.10.1918
Киев, Киевский уезд
В офицерском эскадроне конвоя Гетмана и русских добровольческих частях.
Военная служба
01.11.1919
Род войск: Северо-Западная армия
Эмиграция
1919
Германия
Откуда: Севастополь, Таврическая губерния, Российская империя Вывезен в Германию.
Военная служба
?.12.1919
Род войск: 3-й отдельный лёгкий артиллерийский дивизион
Военная служба
1919
Великобритания
Род войск: Русская Западная армия 1919 в Русской Западной армии, затем в лаг. Нью Маркет в Англии.
Место жительства
1931
В эмиграции секретарь Общества взаимопомощи л. гв. Конной артиллерии.
Место жительства
?.02.1954
Франция
Живёт на юге Франции.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1974
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