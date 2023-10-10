Киселевский Кирилл Васильевич
Место рождения
Дата рождения1897
Дата смерти1974
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1897
Отец: Киселевский Василий Иванович
Мать: не указана
Образование
1917
Образовательное учреждение: Пажеский Е.И.В. Корпус
Военная служба
1917
Род войск: Конная артиллерия л. гв. Воинское звание: прапорщик
Военная служба
?.10.1918
Киев, Киевский уезд
В офицерском эскадроне конвоя Гетмана и русских добровольческих частях.
Военная служба
01.11.1919
Род войск: Северо-Западная армия
Эмиграция
1919
Германия
Откуда: Севастополь, Таврическая губерния, Российская империя Вывезен в Германию.
Военная служба
?.12.1919
Род войск: 3-й отдельный лёгкий артиллерийский дивизион
Военная служба
1919
Великобритания
Род войск: Русская Западная армия 1919 в Русской Западной армии, затем в лаг. Нью Маркет в Англии.
Место жительства
1931
В эмиграции секретарь Общества взаимопомощи л. гв. Конной артиллерии.
Место жительства
?.02.1954
Франция
Живёт на юге Франции.
Работа или профессия
Неизвестно
Военная служба
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1974