Лобатова (Зубарева) Дарья (Ирина) Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиПосле 1880
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Рождение ребёнка
05.02.1878 ст.
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Лобатов Михаил Александров
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Быкова Марфа Михайловна
Отец ребёнка: Лобатов Михаил Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1880