Лобатова (Зубарева) Дарья (Ирина) Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лобатова (Зубарева) Дарья (Ирина) Афанасьевна

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Место рождения

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1843

Дата смерти

После 1880

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Зубарев Афанасий Димитриев

Мать: Зубарева Ирина Владимировна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
05.02.1878 ст.

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Лобатов Михаил Александров

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Быкова Марфа Михайловна

Отец ребёнка: Лобатов Михаил Александров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лобатов Михаил Александров

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
После 1880
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