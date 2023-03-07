Мильчанов Стефан Артемьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мильчанов Стефан Артемьев

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Место рождения

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

После 1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1796 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: не указан

Мать: не указана

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1822

Дочь: Параскева Степанова

Мать ребёнка: Мильчанова Евфимия Тимофеева

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1826

Дочь: Варвара Степанова

Мать ребёнка: Мильчанова Евфимия Тимофеева

Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мильчанова Евфимия Тимофеева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Кобелевцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1835
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