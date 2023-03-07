Мильчанов Стефан Артемьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1798
Дата смертиПосле 1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Дочь: Параскева Степанова
Мать ребёнка: Мильчанова Евфимия Тимофеева
Рождение ребёнка
Около 1826
Дочь: Варвара Степанова
Мать ребёнка: Мильчанова Евфимия Тимофеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1835