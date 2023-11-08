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Лазаревский Александр Глебович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1910

Отец: Лазаревский Глеб Александрович

Мать: Лазаревская Мария Дмитриевна

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Лазаревская Татьяна Георгиевна

Рождение ребёнка
13.08.1948

Сын: Лазаревский Александр Александрович

Мать ребёнка: Лазаревская Татьяна Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лазаревская Татьяна Георгиевна

Работа или профессия
Неизвестно
Инженер путей сообщения и бывший "шпион панской Польши"
Смерть
Неизвестно
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