Лазаревский Александр Глебович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1910
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1910
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Лазаревская Татьяна Георгиевна
Рождение ребёнка
13.08.1948
Сын: Лазаревский Александр Александрович
Мать ребёнка: Лазаревская Татьяна Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Инженер путей сообщения и бывший "шпион панской Польши"
Смерть
Неизвестно