Лазаревская (Ильченко) Татьяна Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.08.1909
Дата смерти15.02.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лазаревский Александр Глебович
Рождение ребёнка
13.08.1948
Сын: Лазаревский Александр Александрович
Отец ребёнка: Лазаревский Александр Глебович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
15.02.1980