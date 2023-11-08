Лазаревская (Ильченко) Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лазаревская (Ильченко) Татьяна Георгиевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.08.1909

Дата смерти

15.02.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1948 г.р.

Добавил:

КЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.08.1909

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лазаревский Александр Глебович

Рождение ребёнка
13.08.1948

Сын: Лазаревский Александр Александрович

Отец ребёнка: Лазаревский Александр Глебович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лазаревский Александр Глебович

Смерть
15.02.1980
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