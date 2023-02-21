(Кадышникова) Анна Романовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Кадышников Родион Митрофанович
Отец ребёнка: Кадышников Митрофан Давыдович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Кадышникова Авдотья Митрофановна
Отец ребёнка: Кадышников Митрофан Давыдович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Черепова Ирина Митрофановна
Отец ребёнка: Кадышников Митрофан Давыдович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня