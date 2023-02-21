(Кадышникова) Анна Романовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Кадышникова) Анна Романовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Кадышников Родион Митрофанович

Отец ребёнка: Кадышников Митрофан Давыдович

Рождение ребёнка
1890

Дочь: Кадышникова Авдотья Митрофановна

Отец ребёнка: Кадышников Митрофан Давыдович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Черепова Ирина Митрофановна

Отец ребёнка: Кадышников Митрофан Давыдович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кадышников Митрофан Давыдович

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
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