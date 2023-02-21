Черепова (Кадышникова) Ирина Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1898
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: Кадышников Митрофан Давыдович
Мать: Анна Романовна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно