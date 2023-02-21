Черепова (Кадышникова) Ирина Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черепова (Кадышникова) Ирина Митрофановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Кадышников Митрофан Давыдович

Мать: Анна Романовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черепов Григорий Титов

Место жительства
Неизвестно
Тобольская губерния, Ишимский уезд, Голышмановская волость, Скарединское общество, Гагарысова деревня
Смерть
Неизвестно
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