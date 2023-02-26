Харина (Пичугина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Харина (Пичугина) Мария

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Место рождения

Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пичугин Илья

Мать: Пичугина Анна

Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чумак Татьяна

Отец ребёнка: Харин Василий

Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харин Александр

Отец ребёнка: Харин Василий

Смерть
Неизвестно
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