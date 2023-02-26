Харина (Пичугина) Мария
Место рожденияНижегородская область
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пичугин Илья
Мать: Пичугина Анна
Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чумак Татьяна
Отец ребёнка: Харин Василий
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харин Александр
Отец ребёнка: Харин Василий
Смерть
Неизвестно